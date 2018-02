Quelque 200.000 nouveaux réfugiés sud-soudanais attendus cette année au Soudan

(Belga) Quelques 200.000 nouveaux réfugiés du Soudan du Sud sont attendus cette année au Soudan, fuyant le conflit meurtrier et la famine dans leur pays, a indiqué jeudi l'ONU.

Né en 2011 après sa séparation d'avec le Soudan, le Soudan du Sud a sombré fin 2013 dans une guerre civile qui a fait des dizaines de milliers de morts, près de quatre millions de déplacés et provoqué une crise humanitaire catastrophique. De nombreux cessez-le-feu ont été signés depuis entre le président Salva Kiir et son rival, l'ancien vice-président Riek Machar, sans être respectés. Le Soudan accueille déjà 417.000 réfugiés sud-soudanais, selon l'ONU. D'après les derniers chiffres du bureau de l'ONU pour la coordination des affaires humanitaires (Ocha), quelque 200.000 autres doivent arriver au Soudan en 2018. "La poursuite des combats, l'assistance humanitaire limitée et l'insécurité alimentaire forcent les Sud-soudanais à chercher un refuge et un accès à la nourriture et aux services de base dans des pays voisins", a souligné l'Ocha. "Le gouvernement soudanais maintient une politique de frontières ouvertes pour les réfugiés", note l'Ocha.