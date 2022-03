RDC : appel à la libération d'un avocat détenu depuis 4 mois au secret

(Belga) La défense d'un avocat congolais arrêté il y a quatre mois et accusé d'"atteinte à la sûreté de l'État" a dénoncé lundi un abus de pouvoir de l'Agence nationale de renseignement (ANR) qui le détient au secret et appelé à sa libération.

Avocat au barreau de Goma, dans la province du Nord-Kivu (est), Me William Balume Kavebwa a été arrêté le 21 novembre dernier à l'aéroport de Kinshasa alors qu'il s'apprêtait à voyager pour Dubaï, a expliqué à l'AFP son avocat, Me Bertin Amani. Conduit à l'ANR, "il a été auditionné trois fois pendant la première semaine". On lui reproche l'infraction d'"atteinte à la sûreté de l'État, sans lui dire comment, par quel moyen ou avec qui" il aurait agi, a indiqué Me Amani. "En l'absence de toute preuve par rapport à cette accusation, nous exigeons sa libération", a-t-il dit. "Pour nous, cette détention est un abus de pouvoir de la part des autorités de l'ANR. Après 120 jours d'instruction, on doit soit le déférer devant un juge, soit le libérer", a ajouté Me Amani. Avocat d'affaires, Me Balume se rendait à Dubaï pour représenter une société de droit congolais dans une réunion avec un consortium espagnol désireux d'investir en RDC dans la production d'énergies renouvelables, d'après Me Amani. Contacté, le ministre congolais des Droits humains Albert-Fabrice Puela a indiqué à l'AFP ne pas être au courant de ce dossier. (Belga)