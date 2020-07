Record du nombre de morts du coronavirus en 24H en Floride

(Belga) La Floride, qui a été l'un des premiers Etats américains à sortir de son confinement, a enregistré mardi un record du nombre de décès liés au coronavirus sur une journée.

Les autorités sanitaires de cet Etat du sud-est des Etats-Unis ont annoncé 132 décès et plus de 9.000 nouveaux cas aux cours des dernières 24 heures. Cela porte le bilan total de la Floride, l'un des épicentres actuels de la pandémie de Covid-19 dans le pays, à plus de 4.400 morts et 290.000 cas recensés. Son gouverneur républicain Ron DeSantis avait été l'un des premiers aux Etats-Unis, début mai, à assouplir les mesures de confinement et à rouvrir son économie, très dépendante de l'industrie du tourisme. Une décision jugée trop hâtive la semaine dernière par l'immunologue Anthony Fauci, membre éminent de la cellule de crise présidentielle sur le coronavirus, dans une rare critique personnelle à l'encontre du gouverneur. Celui-ci s'en est défendu, affirmant s'être appuyé à l'époque sur les statistiques disponibles. Il avait fait partiellement marche arrière fin juin en ordonnant une quasi-fermeture des bars, mais le nombre d'infections a continué depuis à progresser en Floride, comme dans d'autres Etats du sud et de l'ouest du pays. La ville de Jacksonville, en Floride, accueillera fin août la convention nationale du parti républicain, qui doit officiellement introniser Donald Trump pour l'élection présidentielle de novembre. Ce grand rassemblement était initialement prévu en Caroline du Nord avant que le gouverneur démocrate de cet Etat ne souhaite y imposer des restrictions en application des recommandations des autorités sanitaires. (Belga)