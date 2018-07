Salvador: un "miracle" attribué à Mgr Romero, archevêque assassiné et futur saint

Cecilia Flores de Rivas, une Salvadorienne qui aurait échappé à une mort en couche grâce à un "miracle" attribué à Mgr Oscar Romero, l'archevêque de la capitale assassiné en pleine messe en 1980, a été présentée au public, en vue de la prochaine canonisation du prélat.

Jusqu'à aujourd'hui, et pendant l'examen de son cas par le Vatican, Cecilia Flores avait gardé le silence et n'avait fait que de très rares apparitions publiques.

"Pour moi ce miracle signifie que j'ai une deuxième chance de vivre", a déclaré cette femme de 36 ans et mère de trois enfants, dans une brève intervention lors d'une conférence de presse organisée par l'archevêque de San Salvador, Mgr José Luis Escobar, et le cardinal Gregorio Rosa Chávez.

En 2015, Cecilia Flores est sortie de l'hôpital après avoir passé près d'une semaine plongée dans un coma artificiel, du fait de graves complications liées à l'accouchement de son troisième enfant, consécutif à une grossesse "à hauts risques". Le 4 septembre, les médecins n'avaient plus d'espoir de la réanimer et avaient conseillé à son mari de s'en remettre aux prières.

A ses côtés lors de la conférence de presse, celui-ci, Alejandro Rivas, a raconté: "J'ai prié monseigneur Romero et lui ai demandé d'intervenir".

Le lendemain, arrivé à l'hôpital, "j'ai vu ma femme toujours dans son lit, rien que cela fut pour moi une joie" car, très vite, son état s'est amélioré. Et pour qualifier ce "résultat immédiat et ce rétablissement si complet" attribué à l'archevêque défunt, il n'y a "pas d'autre mot que miracle", a-t-il affirmé.

En cinq jours, les reins de son épouse sont passés de 2% à 70% de leur fonctionnement normal et le 10 septembre, elle quittait l'hôpital.

Cecila Flores a encore assuré qu'un miracle vous "change la vie, parce que ce n'est plus la même, on a la certitude que quelqu'un veille vraiment sur nous, et on a envie de mieux connaître le bienheureux" Oscar Romero, a-t-elle affirmé.

Grand défenseur des pauvres, Mgr Romero est tombé sous les balles d'un tireur alors qu'il célébrait une messe en 1980 dans le pays en pleine guerre civile. L'attaque a été attribuée par l'ONU au major Roberto D'Aubuisson, fondateur du parti d'extrême-droite Alliance républicaine nationaliste et meneur des "escadrons de la mort", mort de maladie en 1992. Le tireur n'a jamais été identifié.

La canonisation de Mgr Romero aura lieu le 14 octobre à la basilique Saint Pierre de Rome, avec celle du pape Paul VI (1963-1978).