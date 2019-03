Sanctions américaines contre des militaires vénézuéliens pour entrave à l'aide humanitaire

(Belga) Washington a infligé vendredi des sanctions financières à plusieurs généraux et responsables proches de "l'ancien président illégitime" vénézuélien Nicolas Maduro pour entrave à la livraison d'aide humanitaire, a indiqué le Trésor américain.

Le blocage par M. Maduro "de camions et de navires chargés d'aide humanitaire est le dernier exemple de l'instrumentalisation par son régime illégitime de la livraison de vivres et d'approvisionnements indispensables pour contrôler les Vénézuéliens vulnérables", a déclaré le secrétaire au Trésor, Steven Mnuchin. "Nous sanctionnons les membres des forces de sécurité de Maduro en réponse à la violence répréhensible, aux morts tragiques et aux incendies inconcevables de produits alimentaires et de médicaments destinés aux Vénézuéliens malades et affamés", a-t-il ajouté. (Belga)