Ski-cross: Bastien Midol remporte son premier globe de cristal

Le Français Bastien Midol s'est assuré dimanche son premier globe de cristal de la Coupe du monde de ski-cross en remportant l'épreuve de Sunny Valley (Russie), avant-dernière de la saison.

Midol s'était déjà imposé la veille sur la même piste. Il remporte à 28 ans la première Coupe du monde de sa carrière, et ne peut désormais plus être rattrapé au classement général par son dauphin et compatriote Jean-Frédéric Chapuis, éliminé dimanche dès les quarts de finale, après sa troisième place de la veille.

Le Haut-Savoyard a remporté la troisième victoire de sa carrière en Coupe du monde, la deuxième en deux jours, devant le Suisse Alex Fiva et le Canadien Brady Leman après avoir mené la finale quasiment depuis le départ et avoir résisté au retour de ses adversaires.

Chez les filles, Alizée Baron a terminé troisième de la finale. Longtemps en deuxième position derrière la Suissesse Fanny Smith, elle a commis une petite faute en tenant de l'attaquer et a finalement été débordée par une autre Suissesse, Sanna Luedi, qui prend la deuxième place.

La dernière étape de la Coupe du monde aura lieu le 17 mars à Veysonnaz en Suisse.