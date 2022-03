Guerre en Ukraine: 300 militaires belges s'apprêtent à rejoindre la Roumanie

Ce mardi matin, les militaires belges partent pour la Roumanie. 300 soldats du bataillon de Marche-en-Famenne ont décollé de la base aérienne de Melsbroek. Ils sont déployés dans le cadre de la force de réaction rapide de l'OTAN. Parmi eux, Sergent Melik, 24 ans, et chef de section pour l'appui génie.

"L'état d'esprit est assez serein. On prend l'importance de la situation mais on a été bien préparé, du coup toute l'équipe est sereine et prête à partir. C'est clairement une première pour nous, c'est ma toute première mission d'ailleurs. C'est une mission à laquelle on ne s'attendait pas forcément", nous a-t-il confié. Avant d'ajouter: "Pour la famille, c'est quelque chose de dur à encaisser. Maintenant, de par notre préparation, de par la nature de notre mission, nous n'allons pas en Ukraine, nous restons dans les frontières de l'Otan. Donc on est proches des combats, mais on n'est pas dans les combats. On a essayé de rassurer les familles à ce niveau-là".

En s'engageant, le jeune homme entend "protéger la nation et ce qui l'entoure". "Ici, on ne va pas dans les conflits, on reste autour, on va faire de la protection, rassurer et donc c'est clairement ce pourquoi je me suis engagé", explique-t-il.

500 soldats français seront également sur place. Ensemble, ils assureront une mission de protection et de dissuasion.

> Toute l'actualité liée au conflit en Ukraine