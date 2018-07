Sommet de l'Otan: Charles Michel plaide "l'unité et la solidarité"

(Belga) Le Premier ministre Charles Michel a estimé que le sommet de l'Otan sera d'une "importance cruciale" afin de maintenir "l'unité et la solidarité" dans l'Alliance, a-t-il indiqué mercredi lors de son arrivée au sommet de l'Otan.

L'unité entre alliés au sein de l'Otan a en effet été mise à mal, notamment à cause des demandes pressantes et virulentes du président américain Donald Trump d'augmenter les dépenses de défense chez les alliés européens. La Belgique n'a pas atteint le seuil des 2% de PIB consacrés aux dépenses militaires, mais le Premier ministre assure toutefois que notre pays a arrêté de couper dans le budget de la défense. "Nous avons décidé d'arrêter de faire des coupes budgétaires dans la défense et de passer à une stratégie d'investissements", a indiqué M. Michel dans une brève réaction. "Nous continuerons à la faire afin d'assurer la sécurité et la stabilité."