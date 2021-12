Son fils passe deux mois en néonatalité: cette Américaine reçoit une facture de 550.000 dollars... à cause d'un changement d'assurance

Une habitante de la Floride a reçu une facture d'hôpital de plus de 500.000 dollars après avoir accouché. Elle avait pourtant une assurance santé.

Le 12 novembre 2020, Bisi Bennett donnait naissance au petit Dorian. Ce dernier est né deux mois avant son terme. La jeune maman est alors terrifiée par rapport à son état de santé. "Je ne savais même pas s'il était né vivant, confie-t-elle à CBS Mornings. Je pleurais, j'étais vraiment bouleversée." À l'hôpital, le nourrisson a été pris en charge au sein de l'unité de soins intensifs néonatals.

Durant toute cette hospitalisation, le couple ne s'est pas vraiment préoccupé de la facture. Il bénéficiait d'une assurance maladie par l'intermédiaire de l'employeur de Bisi. Cette dernière avait notamment choisi cet hôpital car il faisait partie du réseau de son assurance.

C'est en revenant de l'hôpital que le couple a découvert la mauvaise surprise. Une facture de plus de 550.124,76 dollars leur été destinée. "J'ai l'impression d'avoir fait tout ce qui était en mon pouvoir pour éviter qu'ils ne m'envoient cette énorme facture", explique la jeune maman.

Que s'est-il passé? Le bébé est né en 2020 et a bénéficié des soins hospitaliers en 2021. Or en janvier 2021, l'employeur de Bisi Bennett a changé de régime d'assurance maladie. Ceci a créé une grande confusion pour l'hôpital. Aucune assurance n'a alors voulu couvrir les frais à cause d'une erreur administrative de la part de l'établissement de soins. C'est pour ça que Bisi a directement reçu cette facture d'un demi-million de dollars.

Malgré qu'elle ait contacté l'hôpital pour que l'erreur soit rectifiée, Bisi a encore reçu la facture, lui proposant cette fois un remboursement de 45.000 dollars par mois pendant un an. Une somme qu'elle n'a pas. Elle a souhaité partager son histoire à CBS Mornings pour passer un message : la santé, ce n'était pas seulement lorsque l'on est à l'hôpital, mais aussi "la façon dont on traite quelqu'un après qu'il ait quitté" les lieux.