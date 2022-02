Sophie Wilmès demande aux Belges encore à Kiev de rester chez eux: "C'est l'endroit le plus safe"

Invitée dans l'émission de Fabrice Grosfilley sur Bel-RTL ce jeudi matin, Sophie Wilmès a donné ses indications aux belges qui seraient encore en Ukraine aujourd'hui. Le président russe Vladimir Poutine a annoncé jeudi le début d'une "opération militaire" en Ukraine où de puissantes explosions et les sirènes d'alerte aérienne ont retenti dans plusieurs villes, Kiev affirmant qu'une "invasion de grande ampleur" était en cours.

Il reste encore certains Belges en Ukraine, alors que la situation devient de plus en plus critique. Quelles sont les consignes pour les ressortissants belges qui seraient encore sur place, en Ukraine ? "J'insiste sur le fait que quand on donne des avis de quitter le territoire, il est judicieux de les écouter. Aujourd'hui l'espace aérien est fermé, et donc les capacités de quitter le territoire par l'aéroport sont compromises. Nous demandons aux belges à Kiev de rester chez eux, c'est l'endroit le plus sécurisé" a affirmé Sophie Wilmès, Ministre des Affaires étrangères.

Selon la Ministre, la situation à Kiev est encore calme, d'après son contact avec l'ambassade belge. "En ce qui concerne les Belges qui sont plus à l'Ouest, qui peuvent facilement atteindre l'Europe par la route, nous leur demandons de le faire aujourd'hui, avec toutes les précautions d'usage".

