Soudan: le pouvoir menace de poursuites les organisateurs des protestations

Les autorités soudanaises ont menacé jeudi de poursuivre les organisateurs des manifestations antigouvernementales qui secouent le pays depuis près de deux mois, les accusant d'appeler à la violence et de menacer la sécurité nationale.

Cet avertissement intervient au lendemain de la première conférence de presse organisée par l'Association des professionnels soudanais, fer de lance de la contestation, qui a appelé à poursuivre le mouvement jusqu'à la chute du régime du président Omar el-Béchir. "Le régime doit tomber, c'est notre objectif", avait déclaré Mohamed Youssef, un porte-parole de l'Association des professionnels soudanais lors d'une conférence de presse, au siège d'Al-Oumma, principal parti d'opposition, à Omdourman, ville voisine de Khartoum. L'Association des professionnels soudanais avait exclu toute négociation avec M. Béchir, au pouvoir depuis un coup d'Etat en 1989 pour renverser Sadek al-Mahdi, dernier Premier ministre démocratiquement élu et aujourd'hui à la tête d'Al-Oumma qui soutient la contestation. M. Youssef avait également appelé les formations politiques et les militants à signer un "Document pour la liberté et le changement" qui expose selon lui les grandes lignes d'un plan de l'après-Béchir, incluant une refonte du système judiciaire et un arrêt du déclin économique du pays. "Nous avons maintenant la confirmation que ce groupe pour la liberté et le changement, appelle à la violence", a rétorqué le régime. Selon un bilan officiel, 30 personnes sont mortes depuis le début du mouvement. L'organisation de défense des droits humains Human Rights Watch (HRW) fait état de 51 morts.