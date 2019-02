Syrie: une aide humanitaire acheminée vers un camp de déplacés

Un convoi humanitaire est arrivé mercredi aux abords d'un camp de déplacés syriens près de la frontière jordanienne, pour la première fois depuis trois mois, ont annoncé le Croissant-Rouge syrien (CRS) et l'ONU.

"Trois mois après l'entrée d'un premier convoi d'aide humanitaire dans le camp de Rokbane, le Croissant-Rouge syrien, en collaboration avec les Nations unies, continue d'assumer son devoir envers plus de 40.000 personnes déplacées", a indiqué le CRS dans un communiqué.

Le convoi est arrivé dans la région de Rokbane mais n'a toujours pas pénétré dans le camp, a indiqué à l'AFP une porte-parole du CRS.

L'ONU a qualifié cette nouvelle aide de "la plus importante jamais" acheminée vers ce camp situé dans le sud-est de la Syrie, non loin de la frontière jordanienne.

Le convoi était "formé de 133 camions chargés de 8.345 paniers alimentaires, de médicaments et de produits nutritifs pour les enfants et les femmes enceintes ainsi que des vêtements d'enfants", selon le CRS.

Quelques "146 volontaires se chargeront d'une campagne de vaccination", a ajouté l'organisation syrienne.

L'opération de distribution des aides sera étalée sur sept jours tandis qu'environ 10.000 enfants âgés de moins de cinq ans seront vaccinés, a indiqué l'ONU dans un communiqué.

La dernière livraison de vivres et de médicaments par l'ONU remonte au 3 novembre. Il s'agissait de la première aide acheminée depuis Damas, après une autre via la frontière jordanienne en janvier 2018.

Le camp de Rokbane abrite quelques 40.000 personnes vivant dans un dénuement total sous des tentes faites de bâches et de cases en terre battue.

En juin 2016, après un attentat suicide du groupe Etat islamique (EI) contre l'armée jordanienne, Amman avait fermé sa frontière avec la Syrie à cet endroit et interdit temporairement l'acheminement de toute aide aux déplacés depuis son territoire.

L'Unicef, l'agence des Nations unies pour l'enfance, a fait état le mois dernier de la mort de huit enfants dans le camp à cause du froid hivernal.

"Cette assistance apportera certes un soutien indispensable (...) mais il s'agit d'une mesure temporaire", a affirmé mercredi le représentant en Syrie du Haut commissariat de l'ONU pour les réfugiés (HCR), Sajjad Malik.

"Il est urgent de trouver une solution à long terme", a-t-il insisté dans un communiqué.

Déclenché en 2011, le conflit en Syrie a déjà fait plus de 360.000 morts et des millions de déplacés et réfugiés.