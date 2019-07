Tensions avec la Corée du Nord - L'Union européenne prolonge ses sanctions contre la Corée du Nord

(Belga) L'Union européenne a prolongé les sanctions à l'encontre de la Corée du Nord dans le cadre de son programme nucléaire. Les États membres ont établi une liste des personnes et d'organisations interdites d'entrée et dont les avoirs sont gelés.

Les mesures concernent 57 personnes et neuf organisations qui contribuent au programme nucléaire ou de missiles de la Corée du Nord. En outre, l'UE a mis en oeuvre les résolutions du Conseil de sécurité des Nations unies, qui sanctionnent 80 personnes et 75 organisations. Les sanctions contre la Corée du Nord sont les plus strictes que l'UE ait jamais imposées à un pays. L'objectif reste la dénucléarisation complète de la péninsule nord-coréenne. (Belga)