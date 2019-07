Tensions dans le Golfe - Londres dénonce "la saisie inacceptable" de "2 navires" par l'Iran dans le détroit d'Ormuz

(Belga) Le gouvernement britannique a dénoncé vendredi soir la "saisie inacceptable de deux navires", un britannique et un libérien, par l'Iran.

"Je suis extrêmement préoccupé par la saisie de deux navires par les autorités iraniennes dans le détroit d'Ormuz", a déclaré le ministre des Affaires étrangères Jeremy Hunt dans un communiqué, dénonçant des "saisies inacceptables". Il s'agit d'un bâtiment britannique et d'un autre" battant pavillon libérien", a-t-il précisé. Les Gardiens de la Révolution iraniens ont annoncé vendredi soir avoir "confisqué" un pétrolier britannique, le Stena Impero, dans le détroit d'Ormuz. Le bâtiment a été arraisonné par la force navale des Gardiens pour "non respect du code maritime international", "à la demande de l'Autorité portuaire et maritime de la province de l'Hormozgan", indiquait un communiqué sur Sepahnews, le site internet des Gardiens de la Révolution. L'annonce de la saisie du Stena Impero survient quelques heures après que la Cour suprême de Gibraltar eut décidé de prolonger pour 30 jours l'immobilisation du pétrolier iranien Grace 1. Téhéran a nié cette accusation et dénonce un acte de "piraterie" envers le navire chargé de 2,1 millions de barils de brut. (Belga)