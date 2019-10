Tensions dans le Golfe - Macron lance un effort de conciliation Trump-Rohani de dernière minute

(Belga) Le président français Emmanuel Macron, qui poursuit ses efforts de médiation entre Iran et Etats-Unis, a eu une nouvelle entrevue mardi en fin d'après-midi à New York avec son homologue iranien Hassan Rohani, après avoir rencontré brièvement Donald Trump, a annoncé l'Elysée.

Ce second rendez-vous Macron-Rohani en 24 heures, non annoncé à l'agenda, intervient après de nouveaux échanges tendus entre les deux pays, Donald Trump ayant menacé de durcir les sanctions contre Téhéran à la tribune de l'Assemblée générale de l'ONU. Mardi matin, Emmanuel Macron avait indiqué qu'il "espérait arriver à avancer dans les prochaines heures" sur les négociations avec l'Iran. Alors qu'il devait quitter mardi soir les Etats-Unis pour regagner la France, sa conférence de presse a été repoussée. Au G7 de Biarritz, le président français avait annoncé avoir obtenu un accord de principe du président iranien, comme de Donald Trump, pour une première rencontre entre les deux dirigeants. A la tribune de l'ONU, il a encore appelé Iran et Etats-Unis à engager des négociations afin d'éviter un "risque d'embrasement" dans la région. La situation dans le Golfe s'est encore tendue après les frappes contre l'Arabie le 14 septembre, dont les Etats-Unis, puis la France, le Royaume-Uni et l'Allemagne ont accusé l'Iran d'être responsable, ce que Téhéran dément. "Les objectifs de ces négociations doivent être d'abord la pleine certitude que l'Iran ne se dote jamais de l'arme nucléaire, ensuite une sortie de crise au Yémen, troisièmement un plan de sécurité régionale intégrant les autres crises de la région et la sécurité des flux maritimes, enfin une levée des sanctions économiques", a proposé le président français. (Belga)