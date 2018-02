Thaïlande: vous ne devinerez jamais à quoi sert ce concours de miss (vidéo)

La Thaïlande organise d’innombrables élections de miss tout au long de l’année. Parmi ces nombreux concours de beauté, l'élection de "Miss Jumbo Queen", a une particularité.

Il est réservé aux femmes de plus de 80 kilos et aux transgenres. Mais ce n'est pas tout. Son but est de promouvoir la protection des éléphants. Il ne s'agit donc pas vraiment d'élire la plus belle femme ronde du pays.

Dans la province de Nakhon Ratchasima au nord-est de la Thaïlande, 19 femmes et 18 transgenres ont pris part à ce concours de beauté original dans deux catégories distinctes. Le poids minimum requis pour concourir est d'au moins 80 kilos. La concurrente la plus lourde à avoir participé au concours est un transgenre, il pesait 159 kilos.

Sont jugés: le poids, la personnalité, les robes et les connaissances sur les éléphants. Cette année c'est Kwanrapee Boonchaisuk, 29 ans, pesant 105 kilos qui est devenue Miss Jumbo 2018 et Bantita Sangkachart, 100 kilos, qui a été sacrée transgenre Miss Jumbo 2018. Les gagnantes ont remporté 10 000 baht thaïlandais (259 euros) et travailleront à la promotion de la conservation des éléphants en Thaïlande. En effet, elles deviennent les "ambassadrices" de ces mammifères gigantesques et majestueux. Pendant un an, elles visitent le pays pour promouvoir la conservation de la faune et des animaux en voie de disparition.

Une manière originale d'attirer l'attention du public pour les sensibiliser à la cause animale alors que la population d'éléphants en Thaïlande ne cesse de décliner.