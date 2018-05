Tournée: Couilloud, Penaud, Cancoriet et Doussain avec les Barbarians

Le Lyonnais Baptiste Couilloud, les Clermontois Damian Penaud et Judicaël Cancoriet et le Toulousain Jean-Marc Doussain figurent parmi un groupe de 23 joueurs appelés par les Barbarians français, deuxième équipe nationale, pour affronter deux franchises néo-zélandaises en juin, a indiqué mardi la Fédération française de rugby (FFR).

Le demi de mêlée Couilloud, âgé de 20 ans et qui a fêté ses 3 premières apparitions avec le XV de France lors du dernier Tournoi des six nations, sera la tête d'affiche de la seconde sélection française, amenée à affronter les Crusaders le 15 juin à Christchurch et les Highlanders le 22 à Invercargill.

Penaud et Cancoriet, révélations de l'année 2017 lors de laquelle les deux jeunes champions de France avec Clermont avaient glané leurs premières sélections (5 et 3 respectivement), seront d'autres cadres aux côtés de deux revenants plus expérimentés, le demi polyvalent Doussain (27 ans, 17 sélections) et le trois-quarts polyvalent Camara (28 ans, 4 sélections).

Le manager de Castres Christophe Urios et l'entraîneur des arrières de La Rochelle Xavier Garbajosa dirigeront ces Barbarians français, qui partiront le dimanche 3 juin, au lendemain de la finale du Top 14, pour la Nouvelle-Calédonie avant de rejoindre l'archipel néo-zélandais le 12.

Le groupe des 23:

Avants (14): Dorian Aldegheri (Toulouse), Quentin Bethune (Agen), Emerick Setiano (Toulon), Sébastien Taofifenua (Bordeaux-Bègles), Quentin Lespiaucq-Brettes (Pau), Julien Marchand (Toulouse), Thomas Jolmes (La Rochelle), Swan Rebbadj (Toulon), Florian Verhaeghe (Toulouse), Judicaël Cancoriet (Clermont), François Cros (Toulouse), Baptiste Pesenti (Pau), Yoan Tanga Mangene (Agen), Patrick Sobela (Oyonnax)

Arrières (9) : Alexi Balès (La Rochelle), Armand Batlle (Castres), Djibril Camara (Stade Français), Baptiste Couilloud (Toulouse), Jean-Marc Doussain (Toulouse), Julien Dumora (Castres), Pierre Fouyssac (Agen), Damian Penaud (Clermont), Arthur Retière (La Rochelle)