Tragique fait divers à New York: quatre SDF battus à mort

Quatre hommes sans-abri ont été battus à mort dans la nuit de vendredi à samedi à New York, a indiqué la police locale qui a arrêté l'auteur présumé de ces agressions, un autre SDF âgé de 24 ans.





Une cinquième victime, gravement blessée, a été transportée à l'hôpital, a ajouté la police. L'agression a eu lieu dans le quartier de Chinatown, dans le sud de l'île de Manhattan, a précisé samedi Stephen Hughes de la police de Manhattan, lors d'un point-presse. L'auteur présumé a été rapidement identifié grâce à des témoins et arrêté en possession d'une barre de fer. Les victimes étaient apparemment endormies lorsqu'elles ont été frappées à la tête à coups de barre de fer, a dit l'inspecteur Michael Baldassano. "Le mobile semble à l'heure actuelle être une agression aveugle, personne n'a été pris pour cible en raison de sa couleur de peau, de son âge ou quelque chose de ce genre", a-t-il expliqué. Plus de 63.000 personnes sont accueillies chaque nuit dans des centres d'hébergement d'urgence à New York tandis que 4.000 autres dorment dans la rue ou le métro, selon l'association d'aide aux sans-abri Bowery Mission. Les troubles psychologiques, l'addiction aux drogues, le manque de logements abordables et les difficultés à garder un emploi sont les principales causes du déclassement social, selon l'association.