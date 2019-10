Troubles en Equateur - Le président Moreno accuse Maduro et Correa d'être derrière la violence à Quito

(Belga) Le président équatorien Lenin Moreno a accusé samedi son prédécesseur Rafael Correa, installé en Belgique, et son homologue vénézuélien Nicolas Maduro de "diriger" les actes de violence à Quito, au terme d'une journée marquée par des attaques contre des médias et un bâtiment public.

"Des forces obscures, liées à la délinquance politique organisée et dirigées par Correa et Maduro, avec la complicité du narcoterrorisme, de bandes criminelles, de citoyens étrangers violents, ont causé une violence jamais vue auparavant" dans la capitale, a déclaré lors d'une allocution télévisée le président, confronté depuis 11 jours à une grave crise sociale après l'annonce de réformes liées à un prêt du FMI. Le gouvernement équatorien et le mouvement indigène tiendront dimanche leur première réunion de dialogue à Quito, ont annoncé samedi les Nations unies et la Conférence épiscopale.