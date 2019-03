Trump accuse son ex-avocat, Michael Cohen, de "parjure", invoquant un livre jamais publié

"Parjure à une échelle inédite": Donald Trump a accusé vendredi son ex-avocat d'avoir menti devant le Congrès, invoquant un projet de livre jamais publié sur le président américain que Michael Cohen aurait proposé début 2018.

L'ex-homme à tout faire de Donald Trump avait confirmé, lors de son audition spectaculaire au Congrès mercredi, avoir essayé de vendre un livre, intitulé "Trump Revolution: From the Tower to the White House, Understanding Donald J. Trump" ("La révolution Trump: de la Trump Tower à la Maison Blanche, comprendre Donald Trump", sans préciser à quelle date.

Le livre n'a jamais été publié.

Le site d'information Daily Beast, qui avait parlé de ce projet en mai dernier, avait indiqué que l'éditeur pressenti, Center Street, s'était rétracté après la perquisition des bureaux et du domicile de Michael Cohen par le FBI en avril. L'avocat de Michael Cohen, Lanny Davis, a confirmé vendredi que son client avait reçu "une avance substantielle" début 2018 pour son projet, avant d'y renoncer. Et il a accusé à son tour Donald Trump de "nouveaux mensonges".



Début 2018, Michael Cohen était encore proche de M. Trump. Il se positionnait comme un expert de sa présidence et le livre avait toutes les chances d'être flatteur pour le locataire de la Maison Blanche.A peine revenu du Vietnam, le président a insinué vendredi, dans plusieurs tweets, avoir vu au moins une partie du manuscrit, le qualifiant de "lettre d'amour à Trump".

"Le Congrès doit exiger la transcription du nouveau livre de Michael Cohen", a-t-il lancé. "Vos têtes vont tourner quand vous verrez les mensonges, les faussetés et les contradictions avec son témoignage de jeudi. Comme s'il s'agissait d'une autre personne.

Il est totalement discrédité!". Un ex-avocat du président qui se retourne contre lui et écrit des livres ne serait pas une première: John Dean, ancien conseil de Richard Nixon qui témoigna contre lui pendant l'affaire du Watergate, écrivit ensuite plusieurs ouvrages.