Tuerie au Texas: "Des pères de famille brisaient des fenêtres et tiraient leurs enfants", raconte un pompier

Accablées de chagrin, des centaines de personnes se sont rassemblées pour pleurer les 19 enfants et les deux enseignantes victimes d'un effroyable massacre dans leur école d'Uvalde, au Texas, commis par un jeune homme de 18 ans à l'aide d'un fusil d'assaut acheté légalement.



Ernest "Chip" King, un pompier qui s'est précipité à l'école primaire Robb, explique qu'il pouvait encore entendre des coups de feu alors que les volontaires se précipitaient sur la scène "chaotique" où les parents tentaient désespérément de rejoindre leurs enfants.



"Il y a certaines zones où vous pouvez entendre les coups de feu et nous avons évidemment entendu que l'activité était très fluide sur les radios et nous avons écouté cela tout le temps", a déclaré l'homme qui travaille pour les pompiers depuis 35 ans au New York Post.



Ernest "Chip" King a décrit une scène où les parents convergeaient frénétiquement vers l'école pour voir si leur enfant était vivant après l'un des pires massacres scolaires de l'histoire américaine.



Le travail des premiers intervenants consistait à contrôler les routes pour aider les véhicules d'urgence et les hélicoptères à atteindre facilement l'école pour transporter les blessés, a-t-il dit. Mais M. King, qui est également conseiller municipal à Uvalde, a entendu dire que les premiers intervenants essayaient d'empêcher les parents d'atteindre l'école afin de minimiser le chaos et de permettre aux responsables de prendre en compte chaque élève.



"De toute évidence, la situation était extrêmement chaotique au début et je ne dirai pas qu'elle a été maîtrisée assez rapidement, mais beaucoup de familles essayaient d'entrer, de trouver leur enfant", a déclaré King.



"J'ai entendu, je n'ai pas vu, j'ai entendu des pères de famille briser des fenêtres et tirer leurs enfants par les fenêtres. C'était une scène terrible, tragique."



King, qui fait partie du Conseil municipal depuis dix ans et a vécu toute sa vie à Uvalde, a déclaré qu'il connaissait certaines des victimes, y compris les deux enseignants.

Il s'agit d'une des pires tueries de ces dernières années aux Etats-Unis.

La tragédie, qui repose l'éternelle question de la limitation des armes à feu aux Etats-Unis, a assommé de douleur cette petite ville de 16.000 habitants en majorité hispaniques. Un millier de personnes se sont réunies mercredi soir pour une veillée dans une salle de rodéo d'Uvalde.

Le meurtrier

Des détails troublants n'ont cessé d'apparaître depuis la tuerie.



S'adressant aux journalistes, le gouverneur du Texas Greg Abbott a révélé que le meurtrier, Salvador Ramos, qui a été tué par la police, avait tiré sur sa grand-mère de 66 ans en plein visage avant de se rendre à l'école primaire Robb.



Le jeune homme n'avait pas d'antécédent judiciaires chez les mineurs ou de problèmes psychologiques connus des services de santé locaux, avait précisé le gouverneur, le qualifiant pourtant de "dément".



Le tueur avait auparavant annoncé sur Facebook son intention d'attaquer sa grand-mère laquelle, bien que grièvement blessée, a réussi à alerter la police.



Il a ensuite publié un nouveau mesage pour dire qu'il l'avait fait. Puis, au moins 15 minutes avant le massacre, un troisième pour faire savoir que sa prochaine cible était une école. Il s'y est rendu vêtu d'un gilet pare-balles et d'un AR-15, version civile d'un fusil d'assaut militaire conçu pour faire le plus de victimes possible en un temps record.



Les forces de l'ordre ont tenté de l'empêcher d'entrer dans l'école, mais après un échange de coups de feu, il est parvenu à se barricader dans une salle de classe. Outre les 21 morts, la tragédie a fait 17 blessés.



Le jeune meurtrier, de nationalité américaine, s'était tout récemment acheté deux fusils d'assaut et 375 cartouches, juste après son 18e anniversaire.



Le fusil AR-15, arme extrêmement létale, est funestement connu pour avoir déjà été utilisé dans d'autres fusillades aux lourds bilans, comme la tuerie en 2018 dans un lycée de Parkland en Floride, qui avait fait 17 morts, dont une majorité d'adolescents.



Un ancien ami du tireur, Santos Valdez, a confié au Washington Post que Salvador Ramos avait été harcelé enfant à cause d'un défaut d'élocution, et qu'il s'était un jour entaillé le visage "juste pour s'amuser".