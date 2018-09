Typhon au Japon: ce camion se soulève sous la force du vent (vidéo)

Un très puissant typhon, considéré comme le plus violent qui ait frappé directement le Japon depuis 25 ans, traversait mardi l'ouest du pays, perturbant largement les transports et l'activité des entreprises.



Le cyclone Jebi, le 21e de la saison en Asie, a d'abord touché la préfecture de Tokushima (sud-ouest), sur l'île de Shikoku, avant d'accoster sur l'île principale de Honshu, près de Kobe (ouest).



Cette dépression (950 hectopascals) est accompagnée de vents très violents, pouvant atteindre en rafales près de 220 km/heure par endroit, dans un très large périmètre.



Avec des vents de plus de 160 km/heure dans la partie centrale, Jebi est classé dans la catégorie "très puissant", "le plus puissant depuis 1993", a précisé à l'AFP Ryuta Kurora, responsable de l'agence nationale de météorologie.



Le Japon n'a dans le passé été touché que deux fois par des typhons de cette force, en 1991 et 1993, a-t-il ajouté.

Sur la vidéo ci-dessous, on peut voir un camion soulevé par la force du vent.