Un club de foot israélien se renomme "Beitar Trump Jerusalem"

Le Beitar Jerusalem, club de football de division 1 israélienne, a décidé de se nommer désormais "Beitar Trump Jerusalem", a-t-il annoncé dimanche via Facebook.

La décision a été prise pour remercier le président américain d'avoir reconnu la ville sainte comme capitale d'Israël, et d'y avoir déplacé son ambassade. Celle-ci sera inaugurée lundi, une date qui coïncide avec le 70e anniversaire de la création de l'Etat hébreu. Le changement de nom du club a été entériné par son propriétaire Eli Tabib et son directeur exécutif, l'ancien joueur de Malines Eli Ohana. Dans sa publication via Facebook, le Beitar rend hommage à la décision "courageuse" de Donald Trump.