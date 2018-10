Un glissement de terrain fait de nombreux morts aux Philippines

(Belga) Les sauveteurs continuaient vendredi de rechercher des survivants sur le site d'une énorme coulée de boue dans le centre des Philippines qui a fait au moins 22 morts, selon un nouveau bilan.

Des dizaines de personnes étaient toujours portées disparues après l'effondrement jeudi à l'aube d'un versant d'une colline très escarpée de la localité de Tina-an, sur l'île de Cebu, dû à de très intenses pluies de mousson. Cette nouvelle catastrophe naturelle est survenue quelques jours après le passage du typhon Mangkhut qui a tué au moins 88 personnes dans le nord du pays. À Cebu, les secouristes ont retrouvé 22 corps, a annoncé à l'AFP Julius Regner, porte-parole de la défense civile. Le bilan précédent, jeudi soir, faisait état de 12 morts. Environ 200 personnes, pompiers, policiers et spécialistes utilisant des équipements lourds", étaient toujours à la recherche d'une cinquantaine de personnes disparues, a-t-il précisé. Les autorités ont obligé une vingtaine d'habitants vivant non loin à quitter leur domicile, de crainte de nouveaux glissements de terrain. Des journées de précipitations particulièrement fortes ont considérablement fragilisé les sols de cette zone. Parallèlement, les recherches se poursuivaient dans la région minière autour de la ville d'Itogon (nord), traversée samedi par le typhon Mangkhut, qui a détruit des habitations et dévasté des terres agricoles. Nombre des victimes ont péri dans un immense glissement de terrain dans cette localité sur l'île de Luçon. Les Philippines sont touchées chaque année par une vingtaine de typhons, qui font des centaines de morts et aggravent encore la pauvreté. Haiyan, un des typhons les plus violents à avoir jamais touché terre, avait dévasté le centre de l'archipel en novembre 2013, faisant plus de 7.350 morts ou disparus et privant de logement plus de quatre millions d'habitants.