Un millier d'exilés ukrainiens font encore la file devant l'ex-hôpital Bordet à Bruxelles

(Belga) Entre 1.500 et 2.000 personnes avaient fait la file lundi devant l'ancien hôpital Bordet et la situation est similaire ce mardi, a estimé Dominique Ernould, porte-parole de l'Office des étrangers. Il y avait environ un millier de personnes à midi, a précisé vers 13h00 la porte-parole de la police de Bruxelles-Ixelles Ilse Van de keere.

"La situation est plus structurée mardi matin qu'elle ne l'était la veille", a commenté Dominique Ernould. "Lundi, il n'y avait pas de file et on a dû attendre un renfort de la police avant de pouvoir ouvrir les portes. Aujourd'hui, on a des queues réservées aux personnes les plus vulnérables." Au total, 699 réfugiés ukrainiens ont été enregistrés de vendredi à dimanche, durant les trois premiers jours d'ouverture du centre, et environ 740 sur la seule journée de lundi, a relevé Mme Ernould. Les personnes chargées des enregistrements travaillent à un rythme soutenu. Des interprètes sont présents en suffisance. "Pour le moment, nous continuons de travailler sur ce site à Bordet, mais on peut imaginer que d'autres structures seront mises en place à court terme vu l'affluence des demandes", avance la porte-parole de l'Office des étrangers. Cette dernière rappelle toutefois que la décision de créer ou non d'autres sites en Région bruxelloise ou ailleurs revient au cabinet du secrétaire d'État à l'Asile et la Migration Sammy Mahdi (CD&V). (Belga)