Un parlementaire hondurien inculpé à New York pour trafic de drogue

(Belga) Un député hondurien a été inculpé mardi de collaboration avec le cartel hondurien des Cachiros, notamment pour acheminer de la cocaïne aux Etats-Unis, selon l'acte d'accusation publié par le procureur fédéral de Manhattan Geoffrey Berman.

Midence Oqueli Martinez Turcios (57 ans), qui se trouve toujours au Honduras, est le second député hondurien inculpé cette année par la justice américaine, après Fredy Renan Najera Montoya, également accusé de participation à du trafic de drogue. Elu du Parti libéral (PL, droite), M. Martinez Turcos aurait notamment escorté lui-même plusieurs convois transportant de la cocaïne à travers le Honduras, organisé leur protection par des hommes armés et planifié des actions violentes. En contrepartie de sa collaboration avec le cartel, il aurait reçu plus d'un million de dollars de pots-de-vin durant la période visée par l'acte d'accusation, qui va de 2004 à 2014. Deux des trois chefs d'accusation retenus contre lui sont passibles chacun de la réclusion criminelle à perpétuité. Outre M. Martinez Turcios, trois autres ressortissants honduriens, tous frères, ont été inculpés mardi de participation à un trafic de drogue. (Belga)