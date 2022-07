Une fusillade dans un bar de Soweto fait 14 morts en Afrique du Sud: "Ils sont arrivés et ont tiré sur les gens qui s'amusaient"

Une fusillade dans un bar de Soweto, près de Johannesburg, s'est soldée par la mort de 14 personnes dans la nuit de samedi à dimanche, a indiqué la police sud-africaine.

La police a été appelée dans la nuit, vers 00h30. "Quand nous sommes arrivés sur place, 12 personnes étaient mortes, portant des blessures par balles", a précisé à l'AFP Mme Nonhlanhla Kubheka, responsable locale de police.

Une dizaine d'autres personnes ont été blessées, selon la chaîne locale eNCA, le média EWN et le journal The Citizen. Onze blessés ont été transportés à l'hôpital et deux d'entre eux y sont décédés peu après leur arrivée, a indiqué en début de matinée Mme Nonhlanhla Kubheka.

Aucune précision n'était par contre disponible sur les assaillants. "Ils sont arrivés et ont tiré sur les gens qui s'amusaient", a indiqué Mme Kubheka, commandante du commissariat d'Orlando, le quartier de Soweto où le drame s'est déroulé.

La police n'a procédé à aucune arrestation et une enquête a été ouverte, les policiers étaient encore sur place dans la matinée, a-t-elle ajouté. Ce bar est situé dans le quartier d'Orlando Est de Soweto, le plus grand township de Johanneburg, au sud-ouest de la ville.