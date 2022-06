Une "nouvelle" Otan "plus forte" après le sommet de Madrid, affirme M. De Croo

(Belga) Le sommet atlantique de Madrid a engendré une "nouvelle" Otan, une Alliance "plus forte" et orientée vers l'avenir, a affirmé jeudi le Premier ministre belge Alexander De Croo, à l'issue de cette réunion.

"Après ces deux jours, il y a une nouvelle Otan, qui est plus forte, qui est plus claire dans sa (politique de) défense et de dissuasion", a-t-il affirmé lors d'une conférence de presse au centre de congrès Ifema, dans la banlieue madrilène qui accueillait ce sommet qualifié d'"historique" par beaucoup de participants. "C'est aussi une Otan orientée vers l'avenir, avec un nouveau concept stratégique", a souligné M. De Croo. Il a également salué l'invitation d'adhésion adressée par les dirigeants alliés à la Suède et à la Finlande, deux pays traditionnellement neutres et qui ont souhaité rejoindre l'Otan après l'invasion de l'Ukraine par la Russie, fin février. Le Premier ministre a annoncé que le Conseil des ministres de vendredi devrait approuver les éléments nécessaires au lancement de la procédure de ratification parlementaire, afin qu'elle se termine "le plus rapidement possible".