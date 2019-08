Une piscine à vagues devient FOLLE: 44 blessés dans un parc aquatique en Chine

Une vague de trois mètres de haut dans une piscine à vagues a semé la panique dans un parc aquatique à Jilin, en Chine. 44 touristes ont été blessés, dont 5 ont dû être hospitalisés.

Un "tsunami" artificiel. Le lundi 29 juillet, au Yulongshuiyun Water Park, le parc aquatique de Jilin, au Nord-Est de la Chine, un problème mécanique a engendré une vague d'une taille bien trop importante dans une piscine : environ trois mètres de haut.



44 touristes ont été blessés lors de cet incident. Parmi les victimes, 5 ont dû être hospitalisées pour des blessures plus graves, des fractures au pied et aux côtes notamment, relate le China Daily.



Une enquête préliminaire a été ouverte pour expliquer la cause du dysfonctionnement de cette piscine. Le porte-parole du parc affirme qu'il s'agit bien d'un "problème mécanique" et que "la piscine a été réparée." Selon le gouvernement local, une coupure de courant est à l'origine de l'incident. L’équipement électronique, endommagée par celle-ci, a été déréglé, ce qui a créé ces vagues disproportionnées.