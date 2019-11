USA: des élèves déprimés renvoyés par erreur vers le téléphone rose

Il s'en est fallu d'un chiffre: des collégiens californiens qui broyaient du noir et tentaient d'appeler un service de prévention des suicides via un numéro fourni par leur district scolaire étaient en réalité mis en relation avec des hôtesses de téléphone rose.

"J'ai tout simplement été sidérée", a raconté une mère d'élève, Janene Lavelle, à la chaîne locale ABC après avoir été alertée par sa fille au sujet de cette erreur embarrassante.



Le numéro en question faisait partie d'une liste de numéros d'urgences et autres services spécialisés figurant au dos des cartes d'étudiant distribuées à des élèves du district scolaire de Lancaster, au nord de Los Angeles.



Seul hic, un chiffre du numéro était erroné et ce dernier renvoyait donc vers un service de conversations érotiques.



Lundi soir, "nous avons été avertis que les cartes d'étudiant des élèves de collège portaient un mauvais numéro (...) Le numéro figurant sur la carte est en réalité un téléphone rose", a reconnu dans un communiqué le district scolaire.



Les cartes trompeuses ont été ramassées et seront rapidement remplacées.