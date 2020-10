USA: la représentation des minorités à la télé progresse mais reste limitée

(Belga) La représentation des femmes et des minorités parmi les acteurs de séries télévisées aux Etats-Unis est presque au niveau de leur présence dans la société mais elle reste très insuffisante dans les postes à responsabilité au sein de l'industrie, révèle une étude publiée jeudi.

Le "rapport sur la diversité à Hollywood" réalisé par l'Université de Californie à Los Angeles (UCLA) estime que 35% des rôles principaux dans les séries télé sont allés l'an dernier à des acteurs issus de minorité ethniques ou culturelles, qui représentent environ 40% de la population américaine. Les femmes comptaient pour 45% des rôles principaux, avec une pointe à 49% pour la vidéo à la demande. En revanche, les minorités ne représentaient que 8% des postes de dirigeants ou de cadres supérieurs dans l'industrie télévisuelle, et moins d'un tiers sont occupés par des femmes. "Il y a eu beaucoup de progrès pour les femmes et les gens de couleur devant la caméra", résume Darnell Hunt, sociologue à UCLA et co-auteur de ce rapport. "Malheureusement, il n'y a pas eu la même progression derrière la caméra. Particulièrement dans les postes de cadres, il y a eu très peu de changements depuis que nous avons commencé à réunir des statistiques voici cinq ans", déplore-t-il. Plus d'un tiers des récompenses des derniers Emmy Awards, équivalent des Oscars pour la télévision américaine, sont allées à des acteurs noirs, un record. Mais le rapport de UCLA souligne que les autres minorités (latino-américaines, asiatiques, autochtones, etc.) sont encore sous-représentées à la télévision. Et les hommes blancs règnent toujours en maître dans les postes à responsabilité. Pour Ana-Christina Ramon, co-auteure du rapport, ce manque de professionnels de couleur parmi les cadres supérieurs est "problématique" car certaines intrigues "peuvent manquer d'authenticité ou être écrites de manière caricaturale". Le rapport a analysé les sériés télévisées diffusées entre 2017 et 2019 aux Etats-Unis et arrive aux mêmes conclusions qu'un rapport similaire réalisé en début d'année sur les productions cinématographiques. (Belga)