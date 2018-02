USA: lourdes peines de prison pour deux Russes auteurs de piratage informatique

(Belga) Deux russes, extradés il y a deux ans des Pays-Bas vers les Etats-Unis, ont été condamnés à de lourdes peines de prison par un juge américain dans une affaire de piratage de services de paiement en ligne, a annoncé jeudi le ministère américain de la Justice.

Vladimir Drinkman, 37 ans, qui avait déjà plaidé coupable devant un tribunal du New Jersey en septembre 2015, a été condamné à 12 ans de prison. Un de ses acolytes, Dimitri Smilianets, 34 ans, arrêté en 2012 aux Pays-Bas en même temps que M. Drinkman et également extradé, a lui été condamné à 51 mois et 21 jours de détention. Lors du procès de MM. Drinkman et Smilianets, l'accusation avait affirmé que cette attaque informatique représentait "le plus gros piratage informatique international jamais jugé par la justice américaine" et qu'il avait provoqué des "centaines de millions de dollars de pertes". M. Drinkman et ses complices sont accusés de s'en être pris à la Bourse électronique américaine Nasdaq et aux distributeurs comme 7-Eleven, Carrefour, JC Penney notamment, qui au total ont perdu plus de 300 millions de dollars entre 2005 et 2012. Les pirates auraient notamment dérobé 160 millions de numéros de cartes de crédit, qu'ils ont revendus ensuite sur un marché noir en ligne. Le plus gros piratage avait touché Heartland, une grande société de paiement en ligne, qui s'était vue soutirer 130 millions de numéros de cartes de crédit. Cela a conduit à plus de 200 millions de dollars de pertes. "Alors que des piratages d'ampleur similaire continuent de toucher des millions de personnes dans le monde, les hackers et ceux qu'ils inspirent doivent savoir que la Justice utilisera tous les outils à sa disposition pour identifier, arrêter et juger tous ceux qui s'attaque aux réseaux informatiques sur lesquels les entreprises et leurs clients s'appuient", a affirmé le procureur-adjoint par intérim John Cronan. Trois des cinq pirates sont encore recherchés. (Belga)