Une série d'explosions et d'incendies liés au réseau gazier ont ébranlé trois localités au nord de Boston jeudi, faisant un mort et 25 blessés. Des milliers de foyers ont également dû être évacués.

Les incendies - plus de 60, selon un responsable local - et au moins trois explosions ont eu lieu en fin d'après-midi jeudi, précipitant une évacuation en masse des villes de Lawrence, Andover et North Andover, où vivent au total quelque 100.000 personnes.

Lors d'une conférence de presse dans la nuit, le gouverneur du Massachusetts Charlie Baker et plusieurs responsables locaux ont confirmé un nouveau bilan d'un mort (un adolescent qui était dans une voiture quand une cheminée s'est écrasée dessus) et de 25 blessés, dont "beaucoup avec des blessures mineures".

Quelque 8.600 foyers ont été directement affectés, selon la compagnie locale Columbia Gas, qui a assuré "fournir tout le soutien possible à (ses) clients, aux habitants et aux localités", dans un communiqué publié à l'aube. Ce dernier ne mentionne pas de cause possible à cet incident. Avant les explosions jeudi, la compagnie avait annoncé qu'elle effectuait des travaux sur ses conduites dans plusieurs quartiers à travers l'État du Massachusetts, notamment pour améliorer la sécurité.





Permettre aux gens de rentrer chez eux



Les images des télévisions locales montraient jeudi soir deux maisons détruites et plusieurs autres en feu, et des dizaines de véhicules d'urgence, pompiers et policiers, déployés dans les rues des villes concernées. "Pour l'instant, la priorité reste de permettre aux gens (évacués) de rentrer chez eux", a déclaré M. Baker.

"Quand ce sera fait, nous travaillerons avec les agences fédérales et d'autres pour enquêter sur ce qui s'est passé, et les responsables devront rendre des comptes." Columbia Gas était clairement sur la sellette. Le maire de North Andover, Andrew Maylor, a tweeté dans la nuit que ces incidents "sans précédent" avaient été causés par "une sur-pressurisation des conduites de gaz" dans les trois villes.





8.000 foyers inspectés "un par un"



Parmi les agences fédérales déployées sur les lieux depuis jeudi soir figure le National Transportation Safety Board, qui, outre la supervision des accidents de transport, est également en charge des gazoducs. Les écoles des trois localités, les tribunaux et de nombreux services publics devaient rester fermés vendredi.

Les autorités ont appelé les personnes évacuées, accueillies dans des écoles des trois localités, à faire preuve de "patience" et à ne pas revenir chez elles tant que les autorités ne leur donneraient pas le feu vert. Les quelque 8.000 foyers devaient d'abord être inspectés "un par un" par des trios formés d'un pompier, d'un policier et d'un expert en gaz, pour couper systématiquement le gaz et s'assurer de l'absence de fuite, a expliqué le gouverneur. Ce processus d'inspection risque de durer au moins jusqu'à vendredi soir, ont précisé d'autres responsables.