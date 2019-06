USA: vidéo d'un bébé abandonné dans un sac en plastique

(Belga) La police de Géorgie, dans le sud-est des Etats-Unis, a publié mercredi une vidéo d'un bébé abandonné, une petite fille enveloppée dans un sac en plastique, pour tenter de retrouver sa mère.

La vidéo, enregistrée par la mini-caméra que portait sur lui l'un des policiers qui sont intervenus, suscite une intense émotion sur les réseaux sociaux. Elle montre ces policiers de Cummings (Géorgie) alors qu'ils découvrent le nouveau-né abandonné au bord d'une route dans la nuit du 6 au 7 juin. L'alerte avait été donnée par une personne qui avait entendu un enfant pleurer dans les bois. Le bureau du shérif du comté de Forsyth "continue à enquêter et suit des pistes" concernant le bébé, que les policiers ont surnommé India, a indiqué le département sur Twitter. "En publiant la vidéo de la découverte de Baby India, nous espérons recevoir des informations crédibles et arriver à une conclusion", précise le communiqué, ajoutant qu'elle "se porte très bien". On peut entendre sur la vidéo l'un des policiers rassurer le bébé pendant qu'il le dégage du sac en plastique en lui disant "Comme tu es jolie!" avant de la remettre aux secouristes arrivés sur place qui prennent soin d'elle et l'enveloppent dans une couverture. Depuis le 6 juin, les autorités recherchent la mère de la petite fille et demandent sur Twitter si quelqu'un a vu récemment une jeune femme qui était "dans la dernière phase de la grossesse". Des centaines d'utilisateurs des réseaux sociaux ont partagé la vidéo de la police, accompagnée du hashtag #BabyIndia, pour contribuer à la recherche de la mère de l'enfant. (Belga)