Veillées pour la paix aux Etats-Unis: "Nous espérons que la prière nous aide à éviter cette guerre" (vidéo)

Plusieurs veillées aux chandelles pour la paix avec l'Iran ont été organisées hier soir aux Etats-Unis. À Manhattan, notamment, plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées pour prier et chanter contre la guerre avec l'Iran et pour la paix dans le Moyen-Orient. Le rendez-vous se déroulait devant la "Middle Collegiate Church" dans l'East Village.

À San Diego, quelques personnes se sont rassemblées en présence d'un pasteur pour les mêmes raisons. "Nous espérons que la prière nous aide à éviter cette guerre", a commenté le pasteur Jon Huckins.