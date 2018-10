Wall Street, prudente, termine en ordre dispersé

(Belga) Wall Street a terminé en ordre dispersé mardi, les investisseurs faisant preuve de prudence face aux fluctuations sur les taux d'intérêt américains et à l'approche de la saison des comptes trimestriels d'entreprises.

L'indice vedette de la place new-yorkaise, le Dow Jones Industrial Average, a cédé 0,21%, à 26.430,57 points. Le Nasdaq, à forte coloration technologique, a grappillé 0,03%, à 7.738,02 points. L'indice élargi S&P 500 a perdu 0,14%, à 2.880,34 points. Les acteurs du marché "sont encore en train de digérer les mouvements sur le marché obligataire", selon Bill Lynch, de Hinsdale Associates. Le rendement sur les bons du Trésor à 10 ans a notamment grimpé en début de journée à son niveau le plus élevé depuis 2011, à 3,262%, tandis que celui sur les bons à 30 ans s'est hissé à un niveau inégalé depuis quatre ans, à 3,447%. Les taux sur la dette américaine se sont ensuite détendus, celui à 10 ans évoluant vers 20H15 GMT à 3,204% et celui à 30 ans à 3,365%. Par ailleurs, "plusieurs indicateurs d'inflation sont attendus cette semaine et ils devraient afficher une hausse des prix contenue, ce qui devrait empêcher une flambée des taux d'intérêt et donc favoriser les actions américaines", a remarqué M. Lynch. Mais la tendance à la hausse des taux ne va probablement pas s'essouffler complètement. Et même si elle est la conséquence de la bonne santé de l'économie américaine, leur récente envolée siffle peut-être la fin de partie pour les courtiers de Wall Street qui ont largement profité ces dernières années des taux bas de la Banque centrale américaine (Fed) pour emprunter massivement de l'argent peu cher. Les investisseurs ajustaient par ailleurs leurs positions à quelques jours du début de la saison des résultats d'entreprises du troisième trimestre, dont le top départ sera officieusement donné vendredi avec les grandes banques JPMorgan Chase, Citigroup et Wells Fargo. "Nous avons clairement l'impression que la fête est derrière nous et que l'orchestre est en train de plier bagage et de rentrer à la maison", ont commenté les analystes de DataTrek. Après des progressions exceptionnelles de 24,8% et 25% au premier et au deuxième trimestre, la croissance des bénéfices des entreprises est attendue à 19,2% au troisième trimestre, notent ces spécialistes, un niveau solide mais inférieur aux deux premiers trimestres. Mais les acteurs du marché en sont conscients, ont-ils estimé, et surveilleront surtout la croissance des chiffres d'affaires et les prévisions pour 2019. (Belga)