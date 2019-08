Washington utilisera "tous les outils adaptés" pour stopper la "dictature" de Maduro

(Belga) Les Etats-Unis utiliseront "tous les outils adaptés" pour mettre fin à la "dictature" de Nicolas Maduro au Venezuela, a déclaré mardi la Maison Blanche, au lendemain du gel total des biens aux Etats-Unis du gouvernement vénézuélien.

"La dictature de Nicolas Maduro doit cesser pour que le Venezuela ait un futur stable, démocratique et prospère", peut-on lire dans un communiqué. "Comme l'administration Trump l'a clairement expliqué: toutes les options sont sur la table. Les Etats-Unis utiliseront tous les outils adaptés pour mettre un terme à l'emprise de Maduro au Venezuela, soutenir l'accès du peuple vénézuélien à l'aide humanitaire, et assurer une transition démocratique au Venezuela", poursuit le communiqué américain. M. Trump avait déclaré dans une lettre dévoilée lundi soir et envoyée à la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, avoir "déterminé qu'il était nécessaire de bloquer les propriétés du gouvernement du Venezuela en raison de la poursuite de l'usurpation du pouvoir par le régime illégitime de Nicolas Maduro". Après cette annonce, Caracas a accusé Washington de "terrorisme économique" et de chercher à provoquer une rupture du dialogue entre représentants du gouvernement et de l'opposition, qui se déroule à La Barbade avec la médiation de la Norvège. Selon le Wall Street Journal, il s'agit là des premières mesures d'un embargo économique total décrété par Washington contre le Venezuela. Cela le mettrait au même niveau que des pays comme la Corée du Nord, l'Iran, la Syrie et Cuba. Les Etats-Unis, suivis par une cinquantaine de pays, ont été les premiers en début d'année à reconnaître comme président par intérim le chef de l'opposition vénézuélienne Juan Guaido. (Belga)