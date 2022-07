Xi Jinping arrivé à la cérémonie de l'anniversaire de la rétrocession de Hong Kong

(Belga) Le président chinois Xi Jinping est arrivé vendredi à la cérémonie célébrant le 25e anniversaire de la rétrocession de Hong Kong à la Chine par la Grande-Bretagne, selon un journaliste de l'AFP.

M. Xi doit aussi présider la prestation de serment du nouveau chef de l'exécutif local John Lee, un ancien responsable de la sécurité qui était en charge de la réponse policière aux manifestations pro-démocratie de 2019. La présence de M. Xi est l'occasion d'afficher la reprise en main du Parti communiste chinois sur la ville après la vague de manifestations pro-démocratie qui a embrasé la ville en 2019, incitant Pékin à imposer une stricte répression politique. Les cérémonies sont organisées dans un système en circuit fermé par mesure sanitaire. Les personnes qui se trouveront dans l'orbite de Xi pendant son voyage, y compris les plus hauts responsables du gouvernement, ont été invitées à limiter leurs contacts, à se soumettre à des tests PCR quotidiens et à passer les jours précédant la visite dans un hôtel de quarantaine. Certaines parties de la ville ont été fermées et de nombreux journalistes ont été interdits d'accès aux événements prévus. Les autorités ont pris des mesures pour éliminer toute source potentielle d'embarras pendant le séjour de Xi Jinping. La police de la sécurité nationale a arrêté au moins neuf personnes la semaine dernière. Cette journée marque aussi pour le Hong Kong le mitan de la période de 50 ans de semi-autonomie, guidée par le principe "un pays, deux systèmes", négociée entre Londres et Pékin. (Belga)