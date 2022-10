"Beaucoup de gens ont une phobie des clowns": à Waterloo, ces maquilleuses rencontrent un franc succès

Pour certains, la fête d'Halloween est sacrée et se maquiller une véritable tradition. Dans ce centre de maquillage à Waterloo, les résultats sont impressionnants. De quoi faire vivre une peur bleue aux passants.

Véritable travail d'orfèvre, dans ce centre situé à Waterloo, on aime prendre son temps et miser sur le détail. À tel point que certaines personnes n'hésitent pas à venir de loin pour bénéficier de ce travail. David est venu expressément de Liège pour pouvoir bénéficier d'un maquillage de qualité. Cette année, il a choisi de se changer en clown du film "Terrifier", qui fait actuellement un carton aux USA, avec un seul objectif : "Simplement vous faire peur" dit-il.

Le secret de ces maquillages si réussis ? Une attention toute particulière portée sur les détails. Grâce à des prothèses en silicone, les résultats sont saisissant de réalisme. Malheureusement, tout cela à un coût et demande de la patience. Une des maquilleuses, Laeticia, explique "Les produits coûtent très cher et il y a vraiment tout un travail avant. Au niveau des prothèses, je suis plus ou moins à 20 heures de travail".

Un travail conséquent mais qui à la mérite d'offrir un résultat... effrayant !