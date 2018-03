Quadruple arrestation à Waterloo: "La voiture avait roulé sur un groupe de personnes"

Les jeunes Bruxellois ont été arrêtés après avoir percuté plusieurs personnes, heureusement sans faire de blessé.

"Course poursuite dans Waterloo à 22h. Arrestation au rond-point de la gare, devant la pharmacie. 3 mecs menottés, nombreux policiers sur places", nous a signalé Frédéric, via le bouton orange Alertez-nous.

Le commissaire Michel Vandewalle, chef de la zone de police de Waterloo, nous précise que 4 personnes ont été arrêtées rue de la station, au rond-point de la Savonnerie.

Les faits se sont produits vers 21h30 dimanche soir, "une voiture a roulé sur un groupe de personnes, faisant une embardée, mais heureusement, il n'y a pas de blessé", explique ce matin le commissaire. La police ayant été rapidement alertée, les 4 auteurs ont tenté de fuir mais ont rapidement été interpellés.

Quatre suspects, venant de Bruxelles et âgés de 21 et 22 ans ont été privés de liberté. "Des armes comme des couteaux et des battes de base-ball ont été trouvée dans le véhicule", nous précise encore le commissaire.

Une enquête est en cours afin déterminer s'il s'agit d'un acte volontaire et quel est le rôle de chacun dans les faits.