La chienne Fiona retrouvée agonisante à Wavre: le parquet ne poursuivra pas le maître

Sans Collier, l'asbl de protection animale qui possède un refuge à Perwez dans le Brabant wallon, a annoncé aujourd'hui sur sa page Facebook que le maître de Fiona, cette chienne retrouvée agonisante dans un appartement de Wavre au mois de juin, ne fera pas l'objet de poursuites pénales de la part du parquet du Brabant wallon. "Malgré la gravité des faits, les nombreux témoignages et les éléments indiscutables à charge du maltraitant, le Parquet a décidé de ne pas entamer de poursuites pénales à l'encontre de l'ancien propriétaire de Fiona. Le maltraitant ne se verra donc pas pénalement poursuivi ni condamné", déplore l'association qui avait déposé plainte.

Le maître peut encore subir une sanction administrative, "à l'instar d'une personne ayant jeté un déchet en rue...", commente l'association qui juge la sanction dérisoire, précisant toutefois que l'homme pourrait aussi se voir interdire d'encore posséder des animaux, "mais rien ne permet de s'en assurer à l'heure actuelle."

RAPPEL DES FAITS

La chienne Fiona avait été sauvée par l'asbl Sans Collier au début du mois de juin. "Privée de nourriture et attachée à une rambarde d'escalier pendant plusieurs semaines, Fiona, 5 ans, a été retrouvée agonisante dans un appartement vide à Wavre, dans ses excréments, affamée, ne pesant plus que 7 kg, soit un tiers de son poids normal, et en état de déshydratation avancée", avait témoigné l'asbl.

Selon Sans Collier, le propriétaire de l'animal s'était justifié en déclarant que la chienne ne mangeait plus "suite à une bagarre avec un chien" et "qu'il prévoyait justement d'aller chez le vétérinaire".

Alors que ses chances de survie étaient très minces, la chienne s'était finalement remise, reprenant du poids, grâce aux soins dans le refuge.