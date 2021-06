Des nichoirs pour martinets placés à la gare de Waterloo: un équipement indispensable pour ces oiseaux migrateurs

C'est une première sur le réseau ferroviaire. Des nids pour martinets ont été placés dans la structure du nouveau pont à la gare de Waterloo. Infrabel via sa filiale TUC Rail et Natagora se sont associés dans ce programme pour préserver la faune. L'équipement est en effet indispensable pour ces oiseaux migrateurs. D'habitude, ils parcourent 10.000 kilomètres pour retrouver leur nids et colonisent de cavités ou des trous dans les corniches. Néanmoins, avec la tendance grandissante d'isoler les bâtiments, les oiseaux ne trouvent plus d'endroits pour s'abriter.

Préserver la biodiversité fait partie intégrante des nouveaux projets d'Infrabel. La société avait déjà installé des écoducs ou des passages le long des voies pour le gibier. Insérer des nichoirs dans des ponts est une première et d'autres sites en seront équipés à l'avenir.