Effondrement d'une masse rocheuse contre une habitation à Rebecq: "Nous avons dû fermer une partie de la rue Docteur Colson"

L'effondrement d'une masse rocheuse est survenu dans la nuit de jeudi à vendredi dans le centre de Rebecq, a-t-on appris auprès de la zone de secours du Brabant wallon. Celle-ci a terminé sa course contre une habitation, a précisé la bourgmestre rebecquoise, Patricia Venturelli, à l'agence Belga.



Les pompiers brabançons ont été appelés à intervenir peu avant 02h00 du matin dans une propriété située entre les rues Docteur Colson et Rastadt, non loin de l'administration communale de Rebecq. Un important bloc s'est décroché de la paroi rocheuse avant de s'immobiliser contre la façade d'une maison. Personne n'a été blessé. Les autorités locales ont été avisées. "Nous allons requérir l'intervention d'un ingénieur en stabilité et, pour éviter les vibrations, nous avons fermé une partie de la rue Docteur Colson à la circulation", a indiqué la bourgmestre.