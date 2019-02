La marche pour le climat de Jodoigne s'est distinguée par une action concrète: "On voulait faire différemment des autres manifestations"

Notre journaliste Olivia François était à Jodoigne afin de rendre compte de la mobilisation des élèves ce jeudi pour le climat. "Les trois écoles de la ville sont représentées. Un total d'entre 1250 et 1400 jeunes âgés essentiellement entre 15 et 18 ans, a-t-elle indiqué dans le RTLINFO 13H. C'est la première fois qu'une telle marche est organisée ici à Jodoigne, en marge de la manifestation du jeudi à Bruxelles".





"Clean walking"



Parmi les manifestants, Salomé, organisatrice, s'est réjoui du succès de l'événement. "Il y a plus de monde que ce qu'on imaginait. C'est génial !", a-t-elle lancé. "On est une petite ville et on a besoin de se faire entendre ici (…) Nous aussi on est sensibilisés au climat aujourd'hui", a-t-elle expliqué. Particularité de cette marche, il s'agissait d'une action "clean walking", c’est-à-dire que les jeunes en ont profité pour nettoyer les rues, munis de sacs poubelles, pincettes et gants. "On voulait faire différemment des autres manifestations pour que notre action se fasse entendre", a expliqué la jeune femme. "On voulait absolument rendre la ville plus propre pour montrer qu'on est investis maintenant".