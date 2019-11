Le Colruyt de Nivelles braqué ce matin: les clients ont été évacués (photo)

"Cambriolage armé à 11h15 au Colruyt de Nivelles", nous avertissait une personne via notre bouton orange Alertez-nous. Joint par téléphone, la porte-parole du groupe de grande distribution a confirmé qu'un malfaiteur s'était bien emparé du contenu de la caisse avant de s'enfuir dans la voiture conduite par un complice qui attendait à l'extérieur. "La voiture était immatriculée au Luxembourg", nous a affirmé l'alerteur. "Je faisais mes courses et nous avons dû être évacués en urgence vers une porte de sortie. On a pu regagner nos véhicules 5 minutes après", témoignait Hélène via le bouton orange Alertez-nous. Le groupe Colruyt a envoyé une cellule psychologique pour ses employés et les clients choqués.