Les camarades de Pierrot, un Français, voulaient l'enfermer dans les vestiaires du stage de foot: sur demande du moniteur, il a été applaudi

Ce fabuleux parcours des Diables Rouges va peut-être susciter des vocations chez les plus jeunes, même si certains sont déçus ce mercredi matin.

À Louvain-la-Neuve, Christophe Clement et Ghislain Federspiel ont rencontré des petits joueurs de football qui espéraient une victoire en demi-finale. Ce mercredi matin, la reprise a été difficile pour les jeunes stagiaires. Ces derniers ont suivi le match des Diables jusque tard hier soir. La déception est d'autant plus grande, qu'ils voyaient la Belgique en finale. "Je suis à fond pour les Belges donc j'ai même pleuré, car je trouvais ca tellement injuste, car on avait les capacités pour gagner ce match et peut-être même de gagner la Coupe du Monde", explique un enfant. "J'ai un peu de tristesse et j'étais fâché contre les Français, car ils avaient gagné et moi, je voulais qu'on aille en finale et qu'on gagne", confie un stagiaire.





"Ils étaient un peu fâchés"



Le début de cette journée était aussi un mauvais moment à passer pour Pierrot, le seul Français du stage. En arrivant, ses camarades voulaient l'enfermer dans les vestiaires, mais sur demande du moniteur il a finalement été applaudi. "Ils étaient un peu fâchés. Ils ont dit que la France avait mal joué, mais moi, je trouve qu'ils avaient bien joué. Ils m'ont taquiné, mais je prends ça gentiment", confie Pierrot.





"Je pense qu'il y aura des joueurs qui vont venir"



Eden Hazard et Romelu Lukaku sont leurs joueurs préférés. Malgré la défaite, le parcours des Diables en Coupe du Monde pourrait susciter de nouvelles vocations. "On sent qu'il y avait une petite perte depuis quelques années au niveau des jeunes qui ne venaient plus, qui faisaient d'autres sports. Mais je pense qu'ici avec la Coupe du Monde, le parcours des Diables, je pense qu'il y aura des joueurs qui vont venir et ce n'est pas mal pour le football belge", espère Michael Bonte, moniteur Adeps.