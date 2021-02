Louvain-la-Neuve fête ses 50 ans: voici comment la ville a évolué depuis le 2 février 1971 (photos)

Ce mardi 2 février marque les 50 ans de la pose de la première pierre de Louvain-la-Neuve. C'était en présence du roi Baudouin. La première rentrée académique a eu lieu le 20 octobre 1972.

La première pierre de Louvain-la-Neuve, dont le nom est inspiré de la localité gaumaise d'Habay-la-Neuve, a été posée le 2 février 1971 en présence du roi Baudouin.



Le plan de Louvain-la-Neuve réalisé en 1968





La création de la ville s'est immédiatement accompagnée de celle du premier parc scientifique de Belgique.









La première rentrée académique a eu lieu le 20 octobre 1972 avec comme pionniers les ingénieurs de 4e et 5e année, les physiciens de 3e et 4e année, et leurs doctorants.

La gare de Louvain-la-Neuve a été inaugurée en 1976 et la fin du transfert de Leuven vers Louvain-la-Neuve date de 1979, avec l'arrivée sur le site universitaire brabançon wallon de la faculté de philosophie et lettres. Le théâtre Jean Vilar et le Centre sportif de Blocry ont été inaugurés la même année.

Aujourd'hui, l'UCLouvain est repartie sur sept sites (Louvain-la-Neuve, Woluwé, Saint-Gilles, Mons, Tournai, Charleroi et Namur) et compte 33.000 étudiants, dont 23.500 à Louvain-la-Neuve. Le personnel de l'université est composé de 6.100 personnes, dont 4.600 travaillent à Louvain-la-Neuve. L'UCLouvain comprend 14 facultés et gère 5.750 logements étudiants. Près de 6.900 emplois ont été créés par 332 sociétés installées dans ses deux parcs scientifiques et ses trois incubateurs d'entreprises. Parmi les 78 spin-offs issues de l'UCLouvain, 67 sont toujours actives.



Louvain-la-Neuve en 1991

"Un impact indéniable sur la province du Brabant wallon"

"D'un événement politique imposé, l'UCLouvain est parvenue à se hisser parmi les meilleures universités du monde et elle a participé au boost économique de deux régions (Wallonie et Bruxelles) et trois provinces (Brabant wallon, Namur et Hainaut) grâce notamment à sa dimension multisites. L'arrivée de l'UCLouvain à Louvain-la-Neuve a eu en particulier un impact indéniable sur la province du Brabant wallon: sur la période 2000-2818, celle-ci a enregistré la plus grande croissance de Belgique, supérieure également à la moyenne de l'Union européenne", indiquent les responsables.



Le prince Philippe et sa fiancée Mathilde lors de leur Joyeuse Entrée en 1999



Le Roi Albert II visite l'Aula Magna en 2000

Quant à la ville de Louvain-la-Neuve, 11.000 personnes y sont domiciliées aujourd'hui mais 25.000 personnes y résident (principalement des étudiants koteurs) et 50.000 personnes y transitent en journée. La dalle piétonne couvre actuellement 14,5 hectares et la ville compte 53% de rues piétonnes. Celle que certains urbanistes ont qualifié de "ville nouvelle réussie" continue à se développer avec des points d'attention pour la mobilité douce et la transition.

Neutralité carbone en 2035 ?

L'université s'attache aujourd'hui à relever le défi de 100% d'investissements durables d'ici 2022, d'un objectif de neutralité carbone à l'horizon 2035, et de cours qui impliquent les étudiants dans les enjeux du développement durable. "L'UCLouvain a un devoir éthique et une responsabilité sociétale majeure de s'engager dans une transition vers une société durable. Elle se doit d'être à l'avant-garde de la pensée de la société dans laquelle elle évolue, dans ses missions d'enseignement, de recherche et comme institution", souligne la pro-rectrice transition et société, Marthe Nyssens.



Le Musée Hergé ouvert en 2009

En 50 ans, l'université a également beaucoup travaillé à l'évolution des pédagogies. Dès 1985, elle a lancé l'évaluation des enseignants par les étudiants et mis en place les classes inversées et la pédagogie par projets dans les années 2000. L'UCLouvain est aussi à l'origine du premier Learning Center (bibliothèque 2.0) de Belgique et en 2020, elle a mis à disposition de toutes les universités du monde les ressources développées par son Louvain Learning Lab. En retour, les universités qui y apportent des améliorations le font savoir, créant ainsi un réseau permettant des avancées notables en matière d'e-learning.



Départ des 24h vélo en 2013

Crise sanitaire oblige, aucune manifestation n'est prévue sur place pour célébrer l'anniversaire de la ville. Cest via une vidéo, diffusée mardi à 16h sur la page Facebook et sur la chaîne YouTube de l'UCLouvain, que l'événement sera célébré. Ce film fera intervenir des personnalités de l'université et de la Ville qui retraceront cette épopée pour arriver en un demi-siècle à développer une ville piétonne visionnaire à l'époque et encore aujourd'hui novatrice, une université et à maintenir une dynamique qui bénéficie à toute une région.











Louvain-la-Neuve en 2016

La piste indoor de Louvain-la-Neuve en 2019