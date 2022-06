Ouvrier blessé par l'explosion d'une pompe à eau à Braine-l'Alleud: il a été transféré à l'hôpital des grands brûlés

L'ouvrier hennuyer blessé mercredi sur un chantier à Braine-l'Alleud a été transféré au centre des grands brûlés de l'hôpital militaire Reine Astrid, à Neder-Over-Heembeek, a indiqué ce jeudi matin le chef de corps de la police de Braine-l'Alleud. Son état est stable. L'enquête se poursuit à l'auditorat du travail.



L'accident est survenu mercredi, peu avant 14h45, à proximité de la chaussée de Mont-Saint-Jean. Un entrepreneur et son ouvrier travaillaient à la rénovation d'une façade du collège Cardinal Mercier. Ce dernier, un pensionné né en 1957 et domicilié à Châtelet, se trouvait à côté d'une pompe à eau lorsque, pour une raison indéterminée, celle-ci a explosé.

L'homme a été brûlé au second degré et transféré à l'hôpital militaire à Neder-Over-Heembeek. Ses jours ne sont pas en danger et son état était stable ce jeudi matin. Une équipe des services fédéraux de contrôle du bien-être au travail (CBE) s'est rendue sur les lieux. Le chantier a dès lors été suspendu jusqu'à nouvel ordre.

"Dans le cadre de l'enquête en cours, un inspecteur du CBE doit rencontrer l'entrepreneur, ce vendredi, en vue de déterminer les causes de l'accident et d'effectuer diverses vérifications", a précisé jeudi l'auditeur du travail du Brabant wallon à l'agence Belga.