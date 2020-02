Perwez: des travaux de curage des rivières pour éviter les inondations (vidéo)

Des travaux de curage des rivières ont lieu en ce moment à Perwez. La Grande Gette, le Thorembais et le Corbais sont nettoyés à l’aide d'engins de chantier.

Il s’agit de retire les branches, la vase et les déchets accumulés pour limiter au maximum les risques d'inondations en cas de fortes pluies. Un travail essentiellement préventif. Cette année, ce sont notamment les villages de Thorembais-Saint-Trond et de Malèves-Sainte-Marie qui sont concernés.

La province a la gestion de la plupart des cours d'eaux. Mais c'est la commune qui prend contact avec les services techniques et qui commande les travaux.

Le curage permet d'éviter que le cours d'eau ne débordent en cas de fortes pluies, c'est aussi une façon d'entretenir les berges et les lits des rivières pour dégager les déchets naturels (vase, branches,…) ou non (pneus, canettes, électro ménagers…).



Les équipes techniques en profitent pour élaguer les branches à risque, celles qui pourraient tomber dans l'eau et obstruer les ponts ou les pertuis.