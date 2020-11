Plus de 8.500 foyers privés d'électricité dans la région de Wavre

(c) PXHERE

Une importante panne survenue mercredi matin a privé d'alimentation électrique plus de 8.500 foyers dans les régions de Wavre et Overijse, a-t-on appris auprès de l'opérateur brabançon Ores. La situation devrait être complètement rétablie dans le courant de la matinée, assure son porte-parole.



Un arrêt complet de fonctionnement a été constaté vers 4h20 au niveau d'un important poste de transformation de Rosières-Saint-André, dans l'entité de Rixensart. Celui-ci assure le lien entre les installations des opérateurs de réseaux électriques Elia et Ores.

En raison de travaux en cours, seul un des deux transformateurs du site est actuellement opérationnel. C'est précisément celui-ci qui fait l'objet d'une panne.

En aval du poste de transformation rosiérois, la fourniture d'électricité a été complètement interrompue, touchant une grande partie du sud-est brabançon wallon ainsi que des clients de l'opérateur flamand Fluvius. Plus de 8.500 ménages ont été impactés, notamment dans les localités de Genval, Lasne, Overijse, Rixensart, Rosières ou encore Limelette.

"Nos investigations ont permis de déterminer que la panne est liée à un court-circuit au niveau d'un câble souterrain de moyenne tension, dans le quartier rosiérois des Templiers à Rosières. Nos équipes ont travaillé au rétablissement de l'alimentation en effectuant des manoeuvres sur le réseau. La plupart des clients sont à nouveau alimentés. Une soixantaine de foyers restent privés d'électricité à Rosières. Nous attendons l'arrivée d'un groupe électrogène pour régler le problème et espérons que tout sera rentré dans l'ordre dès 10h30", conclut le porte-parole de l'opérateur brabançon des réseaux de gaz et d'électricité.

